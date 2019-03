D'Stadbild vu Miersch ass am Gaang ze changéieren. De Silo, dat héchst Gebai um Site vum Agrozenter, wäert den nächste Mount ofgerappt ginn.

D'Mierscher Kärenhal gouf den 13. Juli op den "Inventaire Supplémentaire des Monuments Nationaux" gesat, huet also net méi dierfen ofgerappt ginn. Eng Decisioun, déi den deemolege Kulturminister Bettel a säi Staatssekretär Arendt ouni Erklärung erëm réckgängeg gemaach hunn.

Mat dësem Gebai verschwënnt e Stéck intressant Architekturgeschicht a mam Site vum Mierscher Agrozenter, e wichtegen Deel Lëtzebuerger Industriepatrimoine. Am Verglach zu den Industriefrichen am Süde vum Land gouf et keng Lobby fir d’Erhale vun de Symboler vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft.