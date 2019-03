Dat wëll d'Ëmweltverwaltung dëst Joer erëm wëssen.

Fir d'fënnefte Kéier gëtt dofir eng ëmfaassend Offall-Analys duerchgefouert a wierklech genau gekuckt, wat d’Stéit alles an déi gewéinlech schwaarz Poubelle geheien. 11 verschidde Fraktioune ginn dobäi gezielt, vu Plastik, Pabeier a Glas hin zu Kleeder, Liewensmëttel an Hygiènesartikel.

2013 ass dës fir d’lescht gemaach ginn. Dobäi ass erauskomm, dass mir hei am Land 223,2 Kilo pro Persoun am Joer fortgeheien. Déi gréisste Fraktioun dovunner war de Biooffall mat 30%. Suivéiert vu Pabeier (19%), Plastik (18%) an Hygiènesartikel (8%). Et landen awer och nach ëmmer Problemstoffer an der Poubelle, déi d’Leit theoretesch an de Recyclingszenter kënnen entsuergen.

Dëst Joer gëtt geziilt analyséiert, wéi eng Liewensmëttel am Drecksbac landen. Ausserdeem gëtt de "single-used plastic" ënnert d'Lupp geholl. Fir dass d'Ëmweltverwaltung ka genee erausfannen, wéi vill Plastikstuten, Take-away Geschir a Becher ewéi och Ouerestäbche am Ëmlaf sinn an an eisen Dreckskëschte landen.

D’Offall-Analys huet zum Zweck, Mesuren ze huelen, fir den Offall ze vermeiden, ze verréngeren oder e méi konsequente Recycling ze erreechen. D’Resultater gi fir Enn dës Joers 2019 erwaart.