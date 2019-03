Dat sot den Héichschoulminister, nodeems d'Regierung déi 3 Centres de recherche publics evaluéiere gelooss huet (fir d'Period vun 2014 bis 2017).

Nodeems d'Conclusiounen e Mëttwoch de Mëtten an der zoustänneger Chamberkommissioun presentéiert goufen, huet de Minister fir Héichschoul a Recherche se och der Press virgestallt.

AUDIO: Audit CRPen: Reportage Dany Rasqué

"Ganz vill Sonn, e puer Wolleken, déi eng oder aner Drëps Reen, mä kee Stuerm" - dat sinn d'Wierder, mat deenen de Claude Meisch d'Analys vun Technopolis beschriwwen huet. An den Ae vum Minister fir Héichschoul a Recherche weisen d'Resultater, datt déi 3 CRPen - de LIST, den LIH an de LISER - gutt am sozio-ekonomeschen Tissu verankert sinn an datt d'Suen, déi de Staat doranner investéiert e gudden Investissement an d'Zukunft sinn.

D'Auditgesellschaft, déi ënnert anerem am Beräich vun de Sciencë spezialiséiert ass, huet eng Partie Recommandatioune formuléiert a stellt d'CRPen an och déi politesch Responsabel virun e puer Erausfuerderungen. De Claude Meisch huet d'Fro, wéi ee méi Mëttel - europäesch Gelder, awer och Drëttmëttel - an d'Fuerschung erakréie kann, als zentral bezeechent. Technopolis, d’Gesellschaft, déi den Audit gemaach huet, ass ënnert anerem der Meenung, datt déi extern Finanzéierung vun de CRPen am internationale Verglach net immens héich ass, a recommandéiert, déi erop ze setzen. Donieft, esou de Minister, misst een och Äntwerten op d'Fro no der Gouvernance vun de CRPe fannen.

AUDIO: De Claude Meisch

D'Conclusioune vun Technopolis setzen d'Regierung net ënner Zäitdrock, ënnersträicht nach de Claude Meisch. Wéi eng Recommandatiounen elo fir d'éischt mussen ëmgesat ginn, konnt hien e Mëttwoch nach net soen.

Kuerz ier d'Press iwwert d'Resultater vun den externen Auditten informéiert gouf, kruten d'Deputéiert an der zoustänneger Chamberkommissioun dës virgestallt. Gutt annerhallef Stonn souz déi Kommissioun zesummen. D'Fraktiounscheffin vun der CSV d'Martine Hansen huet duerno gemengt, datt et schéin a gutt wier, elo Resultater vun der Evaluatioun virleien ze hunn, ma si missten och dozou féieren, datt déi Defien, déi sech erauskristalliséiert hunn, elo behandelt ginn.

AUDIO: D'Martine Hansen iwwer d'CRP-Evaluatioun

Datt et Problemer bei der Gouvernance an der Transparenz géif ginn, dat wiere keng nei Feststellungen, esou d'Martine Hansen, déi donieft begréisst huet, datt den LIH, de Luxembourg Insitute of Health, ausgebaut soll ginn. Dat wier am Sënn vun der CSV, déi an hirem Walprogramm zejoert een Health Hub gefuerdert hat.

Vun engem ganz wichtege Rapport schwätzt iwwerdeems den LSAP-Parteipresident Franz Fayot. Et hätt een elo kéinte feststellen, wou d'Schwächten an d'Stäerkte vun de Centres de recherche publics léichen.

AUDIO: De Franz Fayot iwwert d'CRP-Evaluatioun

E Mëttwoch kruten d'Deputéiert nach net de ganze Rapport ausgedeelt, ma just Extraiten op Powerpoint presentéiert.

Offizielle Communiqué



L'évaluation externe présage un avenir prometteur pour les centres de recherche publics

Communiqué par: ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Le 6 mars 2019, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, a présenté les résultats de l'évaluation externe des centres de recherche publics (CRP) lors d'une conférence de presse en présence d'experts-évaluateurs internationaux.

Après l'évaluation de départements individuels au début de la décennie, cette évaluation est la première évaluation holistique des centres de recherche publics Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxembourg Institute of Health (LIH) et Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) depuis leur création et porte sur les années 2014-2017. Pour la première fois, l'intégralité des activités des centres de recherche ont été évaluées de façon systématique et approfondie par des experts externes, qui ont passé au crible tous les départements de recherche, l'administration centrale ainsi que la gouvernance.

L'évaluation a fait appel à plus de 35 experts internationaux pour évaluer les différents domaines et activités des CRP selon le principe de l'évaluation par les pairs (international peer review).

Pour Claude Meisch, les résultats des évaluations montrent que les CRP sont bien ancrés dans le tissu socio-économique du Luxembourg et que les dotations annuelles, de l'ordre de quelque 95 millions d'euros, constituent un investissement dans l'avenir.

Parmi les points positifs sont à citer en guise d'exemple:

• des conditions-cadre très favorables (salaires, budget et infrastructures) ;

• une forte attractivité pour des jeunes chercheurs de tous les horizons géographiques. La coopération CRP-Université, notamment dans le cadre de la formation doctorale, a également apporté une plus-value ;

• une bonne performance scientifique, dans certains domaines, même de niveau international ;

• une pertinence et un impact socio-économique avérés de la recherche.

En particulier, pour le LIST :

• la décision de fusionner les CRP Gabriel Lippmann et Henri Tudor pour former le LIST a été saluée par les évaluateurs ;

• grand potentiel de développement par la mise en place d'une stratégie thématique et d'internationalisation ;

• intensification des synergies et coopérations entre les départements.

pour le LIH :

• très bonne performance scientifique ;

• grande visibilité internationale pour l'IBBL ;

• remise de l'accent sur les aspects transrationnels des activités de recherche au profit des patients ;

pour le LISER :

• institution à visibilité internationale ;

• banques de données uniques pour la recherche;

• développement d'une stratégie d'impact à court et à moyen terme.

De manière plus globale, les points qui nécessitent une attention particulière sont entre autres l'équilibre entre la recherche plus fondamentale et la recherche appliquée, une approche plus stratégique dans la coopération avec des acteurs publics ou privés ou encore des efforts plus soutenus en matière d'internationalisation et de participation aux programmes européens.

Le ministre a souligné que le rapport d'évaluation constitue un élément majeur pour le développement d'une stratégie nationale de la recherche ainsi que pour la révision à mi-terme des conventions pluriannuelles avec les CRP pour la fin de l'année. D'autres recommandations à moyen et à plus long terme pourront être prises en considération lors de l'établissement des prochaines conventions pluriannuelles 2022-2025 entre les CRP et le gouvernement.

Les rapports d'évaluation peuvent être téléchargés sur le site www.mesr.public.lu.