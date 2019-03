2 Méint Prisong mat Sursis, 1.000 € Geldstrof an e Verbuet vun 3 Joer, fir Déieren ze halen: Dozou gouf um Stater Geriicht e Mann veruerteelt.

Et war him virgehäit ginn, sech tëscht Mäerz 2017 a Februar zejoert zu Réimech net uerdentlech ëm seng Hénger bekëmmert ze hunn. Hien hat därer 7, well si awer schlecht gehale goufen, waren der 3 dovu gestuerwen.

Am Mee zejoert war hien nach zu 3 Méint festem Prisong veruerteelt ginn, well hien d'lescht Joer net fir säi Prozess ugetruede war.