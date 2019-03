Sou ass et ArcelorMittal um Verwaltungsgeriicht an engem juristesche Sträit mat der Regierung gaangen, deen op 2013 zréckgeet.

AUDIO: ArcelorMittal vs Staat um Verwaltungsgeriicht / Eric Ewald

D'Cour administrative huet en Appell vum Staat als justifizéiert ugesinn. Domat gouf de Recours vum Stolproduzent géint eng Decisioun vum Marco Schank vu Juni 2013 zréckgewisen: Den deemolegen delegéierten Nohaltegkeets- an Infrastrukturminister hat ArcelorMittal du virgeschriwwen, op Enn Juli bal 81.000 Quotaen Zäregasemissiounen zréckzeginn. Anengems gouf de Recours géint d'Confirmatioun vun där Decisioun vu September 2013 verworf.

Dobäi hat den Tribunal administratif am Juli de Recours vum Stolproduzent als fondéiert ugesinn an engersäits den Arrêté vum Marco Schank an anerersäits d'Confirmatioun vun där Decisioun annuléiert. Fir déi 1. Riichter wär ArcelorMittal zu Onrecht d'Zréckgi vun de bal 81.000 Quotaen Zäregasemissioune virgeschriwwe ginn. Am August hat de Staat Appell géint dat Uerteel gemaach.

Déi zweet Riichter halen an hirem Uerteel fest, den Europäesche Geriichtshaff hätt am Mäerz 2017 decidéiert, dass en einfacht Aussetze vun den Aktivitéite schonn als en Ophale mat den Aktivitéite kéint qualifizéiert ginn. Entgéint deem, wat de Stolproduzent behaapt hätt, wär am Januar 2012 keen Nees-Ophuele vun den Aktivitéiten op der Schëfflenger Schmelz virgesi ginn. An engem Communiqué vun der Regierung wär dovu Rieds gewiescht, dass de provisoreschen Aktivitéitsstopp bis Mäerz 2012 weidergoe géif, d'Ëmweltverwaltung hat awer am Februar 2012 d'Quotaen ausgestallt.

Am Abrëll 2012 hätt ArcelorMittal doriwwer informéiert, dass d'Aussetze vun den Aktivitéite bis op Weideres Bestand hätt, Aktivitéiten, déi ni méi opgeholl goufen. En Aussetze vun den Aktivitéiten ass fir d'Cour administrative u sech eent op onbestëmmten Zäit, wat déi zoustänneg Verwaltung awer eréischt am Abrëll 2012 gesot kritt hätt. Déi zweet Riichter kommen zur Konklusioun, dass de Stolproduzent seng Aktivitéiten op der Schëfflenger Schmelz am Oktober 2011 bis op Weideres ausgesat hat, wat engem komplette Stopp entsprach hätt a wat dem deemolegen delegéierte Minister hätt misse matgedeelt ginn. Dofir wär et falsch, dass déi 1. Riichter den Arrêté vum Marco Schank vu Juni 2013 a seng Confirmatioun vun där Decisioun vu September 2013 annuléiert hunn. Den initiale Recours vun ArcelorMittal wär dowéinst als net fondéiert unzegesinn.