Den éischte Fraendag geet iwwregens op den 19. Mäerz 1911 zeréck. Zanter dem Joer 1921 ass en ëmmer um 8. Mäerz.

Op der ganzer Welt sinn um Freideg Aktioune virgesinn. Och d'Aktiounsplattform JIF, wat fir Journée Internationale des Femmes steet, mécht en Opruff fir Solidaritéit mat all de Fraen, déi streiken.

An der Mëttesstonn ass och ee grousse Solidaritéitsmarsch an der Stad geplangt. Am Virfeld vun den Europawalen adresséiert sech d'Aktiounsplattform mat hire Revendicatiounen souwuel un Europa wéi och u Lëtzebuerg am generellen. D'Frae wieren nach ëmmer an den europäeschen Institutiounen ënnerrepresentéiert. Dat géif och op Lëtzebuerg zoutreffen. Dat géif bedeiten, sou d'Plattform, dass d'Halschent vun der Populatioun op deene Plazen, wou d'Decisioune geholl ginn, déi eist d'Liewe betreffen, net vertruede sinn. D'Aktiounsplattform JIF fuerdert, dass d'Fraen an déi politesch Decisioune matagebonne ginn, souwéi eng politesch Strategie, wat d'Egalitéit tëscht Fraen a Männer ugeet.

Donieft misst op EU-Niveau ee Kommissär nominéiert ginn, dee sech exklusive drëms këmmert, dass d'Egalitéit tëscht Fraen a Männer respektéiert gëtt. Gefuerdert gëtt och weiderhin en Enn vun der Gewalt géintiwwer Fraen an déi finanziell Onofhängegkeet.

De Rassemblement fir de Solidaritéitsmarsch ass e Freideg de Mëtteg um 12 Auer virun der Stater Gare. Déi symbolesch Faarf fir dësen Dag ass iwwregens mof. Et gëtt donieft och ee Flashmob organiséiert. D'Leit sollen dofir eng Kierbiischt matbréngen.



Zu Berlin gi fir eng zentral Aktioun ronn 10.000 Leit erwaart, déi sech fir méi Gläichberechtegung wëlle staark maachen. Als eenzegt Bundesland huet iwwregens Berlin den 8. Mäerz als gesetzleche Feierdag deklaréiert.