Wéi d'Police matdeelt, huet en Zeien en Donneschdeg de Moie géint 11 Auer en Abroch an en Haus zu Léiweng gemellt, nodeems do en Alarm ugaangen ass.

Wéi eng Policepatrull beim Haus an der Peppenger Strooss ukomm ass, koumen 2 Abriecher hannen aus dem Haus no vir op d'Strooss gelaf, wou 2 aner Männer op si gewaart hunn. Déi hate wuel d'Ëmgéigend am A behal.

An Zweeërgruppe sinn d'Brigangen dunn an Direktioun Krautem, respektiv Beetebuerg fortgelaf. Den Zeien huet och dës Informatioun der Police matgedeelt, déi doropshin eng gréisser Sichaktioun mat e puer Patrulle an och Spierhënn lancéiert huet. Mat Succès - déi 4 Männer konnten zu Peppeng gestallt ginn.

Op Uerder vum Parquet goufen déi Verdächteg festgeholl a koumen een Dag méi spéit virun den Untersuchungsriichter.