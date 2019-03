Am Februar 2015 koum et bei enger Koppel zu enger zolitter kierperlecher Ausernanersetzung, déi fir de Mann déidlech ausgaangen ass.

Um Stater Geriicht goufen um Freideg an der Mëttesstonn 15 Joer Prisong, mat engem méiglechen Deel Sursis probatoire, fir eng Fra gefrot. Si hat virun eppes méi wéi 4 Joer hire Mann zu Mäertert 3 Mol mat engem Messer gepickt. Zwou vun de Blessure waren déidlech.

Et gouf scho méi dacks Gewalt an der Koppel an am Februar 2015 dunn eng zolidd kierperlech Ausenanersetzung, un där hirem Enn de Mann am Spidol gestuerwen ass.

D'Uerteel an dëser Affär vun Doudschlag gëtt de 4. Abrëll gesprach.

Wat war geschitt?

Um 1. Dag vum Prozess gouf de bal eng Stonn laange Film vun der Rekonstruktioun vun der Dot gewisen, Eric Ewald:

AUDIO: Geriicht: Déidleche Koppelsträit / Reportage Eric Ewald





Eng Rekonstruktioun, zu där et am Juni 2015 am Haus op der Musel komm war. D'Fra huet am Verlaf dovun erzielt, dass de Mann si deemools am Schlof un den Hoer aus dem Bett gerappt hätt. Duerch d'Kichen erduerch waren déi zwee d'Kellertrapen hallef eropgefall, de physesche Sträit huet si zréck duerch d'Kichen an d'Stuff gefouert, wou de Mann d'Fra, där hiren Aussoen no, gewiergt a mam Kapp op de Buedem geschloen hätt. Dono wär et erëm zréck an d'Kiche gaangen, wou si och zerschloe gi wär. Ee Moment hätt hien op hir gesiess, si wär fortkomm, hien hätt geruff, dass si elo dru wär, hätt si nees gewiergt, ier si hie gepickt hätt. Hie wär no bausse getierkelt, si hätt d'Messer ënnert der Matrass vum Bett verstoppt an de Mann fonnt, wéi dee virun der Dier vum Haus louch. Enger anerer Fra no, déi zum Zäitpunkt vun der Dot mat am Haus war, hätt d'Ugekloten hir gesot, si hätt hien ëmbruecht. Fir en Noper, dee sengerzäit moies fréi d'Police geruff hat, wéinst Kaméidi niewendrun, hätt de Mann eng Véierelsstonn dono virun der Dier geleeën.

D'Autopsie hat 3 wesentlech Stéchblessure gewisen, hat e Geriichtsmedeziner um Ufank vun der Sëtzung ausgesot. Eng un der Broscht, bei där eng Schlagoder getraff gouf, wann och net d'Häerz, an eng um Réck, bei där d'Haaptschlagoder zwar net getraff gouf, wären awer déi uergst gewiescht an de Mann doropshi verblutt. Wéi hien d'Fra ënnersicht huet, hätt déi him gesot, si hätt deemools op eemol e Kichemesser am Grapp gehat. Si wéisst awer net, wat domat geschitt wär. Et wär vill Alkohol am Spill gewiescht: De Mann hätt 2,45 an d'Fra zur Zäit vun der Dot wuel ëm déi 2 Promill intus gehat.