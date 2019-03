D'Gebailechkeete vum Agrozenter zu Miersch ginn ofgerappt. D'Kärenhal ass am Gaang, fir ëmmer ze verschwannen.

Andréck vum Domingos Oliveira.

An dëser Serie bréngt RTL iech Impressiounen vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn.