Dat äntwert den Ausseminister Asselborn op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum Sven Clement vun der Piratepartei.

Wéi de Minister präziséiert, géifen et 6 Leit ginn, déi am Land wunnen an ënnert d'sougenannt "Bundesversorgungsgesetz" vun 1950 falen, op Basis vun deem dës Pensiounen ausbezuelt ginn. D'Lëtzebuerger Autoritéite wëssen awer näischt iwwert d'Identitéit oder d'Nationalitéit vun dëse Leit, an och net d'Ëmstänn, firwat datt se dës Pensioune kréien, déi an der Reegel an Däitschland besteiert ginn, wann se dat da ginn.

Nieft dëser hallwer Dose vu Leit hei am Land wiere vrun allem Persounen aus der Belsch, Holland a Groussbritannien betraff, déi wéinst der Collaboratioun mat de Nazien dës Zousazpensioune kréien.

Enquêtë vun der hollännescher Press no, kéinten sech des Pensiounen de Mount op bis zu 1300 Euro chiffréieren. An Holland wieren et 34 Nazi-Collaborateuren an hier Familljen, déi dës Zousazpensioun géife kréien.