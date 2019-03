Wéi d'Police um Freideg den Owend mellt, gouf et um 17.45 Auer e Feier am Centre de Retention um Findel. Eng Persoun koum mat Dampvergëftung an d'Spidol.

D'Feier war an enger Kummer vun engem Bewunner ausgebrach. All d'Awunner goufen direkt evakuéiert an d'Feier konnt per Hand geläscht ginn. Ee Mann huet awer wéinst enger Dampvergëftung mussen an d'Spidol bruecht ginn.