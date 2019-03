Wéi den 112 mellt, koum et e Freideg den Owend zu 2 Accidenter, gerabbelt hat et och an der Nuecht op e Samschdeg.

Zu Eech an der Millebaacher Strooss hate sech géint 18.20 Auer 2 Ween ze pake kritt. Hei gouf eng Persoun blesséiert. 2 Blesséierter gouf et um 20.42 Auer op der Collectrice tëscht Käl a Schëffleng a Richtung Péiteng, wéi och do zwee Autoen sech ze pake kruten. En drëtten Accident dann op der Areler A6. Kuerz virun 4 Auer huet sech en Auto an der Sortie Capellen a Richtung Belsch iwwerschlo. Wéi den 112 e Samschdeg de Moie mellt, gouf eng Persoun beim Accident blesséiert.