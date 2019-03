Ënnert anerem de Joe Thein ass als Spëtzekandidat op der Lëscht vertrueden, dat mam Slogan "D'éischt Lëtzebuerg, dann Europa!".

E Samschdeg hunn déi Konservativ hir definitiv Kandidatelëscht fir d'Europawalen presentéiert. Déi 6 Kandidaten déi mat an d'Walen fir d'Europawale ginn sinn: de Joe Thein, de Patrick Thein, d'Pierrette Heintz, d'Sandra Schwachtgen, de Jean Ersfeld an de Mario May.

déi Konservativ

D'éischt Lëtzebuerg, dann Europa!

Op der Foto vu lénks no riets:

Patrick Thein, Pierrette Heintz, Joe Thein, Sandra Schwachtgen, Jean Ersfeld, Mario May.

Lëschteplatz 1: Joe THEIN

27 Joer, Süden

Spëtzekandidat, Parteipresident, fréiere Gemengeconseilljee

Lëschteplatz 2: Mario MAY

50 Joer, Süden

Vizepresident, Handelsvertrieder

Lëschteplatz 3: Sandra SCHWACHTGEN

55 Joer, Süden

Vizepresidentin, Staatsugestellt

Lëschteplatz 4: Patrick THEIN

56 Joer, Süden

Generalkeessjee, Privatbeamten

Lëschteplatz 5: Jean ERSFELD

65 Joer, Norden

Member vum Nationalkomitee, Pensionnéiert

Lëschteplatz 6: Pierrette HEINTZ

57 Joer, Zentrum

Generalsekretärin, juristesch Sekretärin