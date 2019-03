D'Police mellt, dass ee keng Leit mam Auto soll mathuelen, dat am Raum Nidderaanwen/Sennengerbierg.

Um 20 Auer koum et e Samschdeg den Owend zu engem arméierten Iwwerfall op de Smatch zu Nidderaanwen. 2 Täter sinn zënterhier op der Flucht. D'Täter hunn d'Gefier mat deem se geflücht sinn tëscht dem Sennengerbierg an dem Stafelter gewiesselt an den 1. Auto a Brand gesat.

20:00 Bewaffneter Ueberfall auf Smatch in Niederanven. 2 Täter auf der Flucht. Haben das Fluchtauto in einem Feldweg zwischen Senningerberg und Stafelter gewechselt. Erstes Fluchtauto dort in Brand gesetzt. 1 weisser und ein dunkelhäutiger Täter,beide 1,85m von muskulöser Statur. pic.twitter.com/tuA4GiLYy8 — Police Luxembourg (@PoliceLux) March 9, 2019

Wéi et heescht soll et sech bei de béiden Täter ëm eng Persoun mat wäisser an eng Persoun mat donkeler Hautfaarf dréien. Alle béid sinn se ronn 1.85m grouss a si vu muskuléiser Statur.