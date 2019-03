Zu Lëtzebuerg bléist et um Sonndeg zerguttstert an eng ganz Rëtsch Stroosse sinn antëscht gespaart. Hei den Iwwerbléck.

E Sonndeg de Mëtteg kuerz no 15 Auer huet d'Police dës Späre matgedeelt:

- Méi laang gespaart sinn:

Streck Hussigny-Déifferdeng

Streck Uewerkuer-Bieles

Viaduc Bréck Uewerstad

Strecke Mamer Bësch -> Dippech

CR102 Mamer Kielen

- 1 Bunn gespaart:

N5 Bartreng Dippech kuerz virum Radar

Rue de Luxembourg, Leideleng

N11 Wolper Konsdref

N14 Fëschbech-Fiels

CR162 Weiler zum Tuerm

A1 Lëtzebuerg Däitschland Héicht Cargozenter

A3 Frankräich Lëtzebuerg Schluss Aire de Berchem

- Aktuell komplett blockéiert

Rue de la Gare Leideleng

CR104 tëscht Nouspelt an Simmerschmelz

Rue de Dahlem Schuller, kuerz virun Duelem

Streck Haassel Alzeng

Route de Michelau Ierpeldeng Sauer

Bidscht-Géisdref Wëlzer Strooss

N8 Recken - Miersch

14:45 hrs: Viadukt Brücke(alte Brücke) in Luxemburg Stadt bis auf weiteres wegen Räumungsarbeiten für den Verkehr gesperrt! pic.twitter.com/NNGIStsFeE — Police Luxembourg (@PoliceLux) March 10, 2019

Strecke Oberkorn - Belvaux wegen umgefallenen Bäumen bis auf weiteres für den Verkehr gesperrt. pic.twitter.com/VJr2cWceyJ — Police Luxembourg (@PoliceLux) March 10, 2019

Dann deelt d'Gemeng Helperknapp mat:

Gespaart sinn duerch Stuermschied:

Streck Mariendall-Keespelt

Streck Openthalt- Gréiweknapp

N12 Téinten-Bour ass eng Spur gespaart wéinst Raumaarbechten mat P&Ch a CGDIS > lues maachen!

An RTL krut gemellt:

Bam an der Strooss CR125 Blaaschent - Fëschbech

Bam an der Strooss tëscht Mompech a Mäertert

Bei der neier Busgare um Kierchbierg, nieft dem Rond-point Serra, hu sech Stécker Blech geléist (Fotoen an der Galerie).

Perturbatiounen och am Ausland



Bei eisen Noperen huet de Stuerm och scho fir gréisser Perturbatioune gesuergt. An der Belsch falen eng ganz Partie Zich aus oder fueren nëmme mat Verspéidung. Zu Bruges gouf souguer d'Gare evakuéiert, well e Gebai an der Géigend vun der Gare riskéiert an de Koup ze falen.

An Däitschland sinn och eng ganz Partie Beem op d'Schinne gefall. Dofir ass den Zuchverkéier a Nordrhein-Westfalen gréisstendeels gestoppt ginn.