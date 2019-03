Den ILNAS, dee sech ënner anerem ëm d'Sécherheet a Qualitéit vu Produiten an Zerwisser këmmert, warnt viru verschiddene "Slime-Produiten".

Dat ass jo sou eng Zort zéiflëssege Schläim, mat deem d'Kanner kënne spillen.



Dat chemescht Element "Bor" kéint ze staark present sinn an dat kéint gesondheetlech Problemer mat sech bréngen.

Weider Informatioune gëtt et op ilnas.lu.

Offiziellt Schreiwes

L'ILNAS met en garde contre certains jouets de type «SLIME» (11.03.2019)

Communiqué par: Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)

L'ILNAS, l'autorité compétente pour la sécurité des jouets au Grand-Duché de Luxembourg, met en garde contre certains produits de type «slime» qui sont potentiellement toxiques.

Pour connaître le détail des jouets «slime» interdits à la vente, veuillez consulter les alertes publiées sur le site: https://portail-qualite.public.lu/fr/alertes.html (régulièrement mis à jour).

Les analyses de l'ILNAS sont encore en cours actuellement. D'autres jouets du type «slime» sont susceptibles de se rajouter à la liste des produits interdits.

Il s'agit de pâtes colorées élastiques, de consistance visqueuse à liquide et/ou gluante, actuellement largement répandues dans le commerce. Elles sont très en vogue chez les jeunes qui aiment les malaxer pendant des heures. En effet, dans de nombreux produits sélectionnés dans le commerce par l'ILNAS et analysés par le Laboratoire national de santé (LNS), la teneur maximale autorisée en bore, un élément chimique qui confère son élasticité et sa consistance gluante à la pâte, est largement dépassée.

Lorsqu'il y a trop de bore dans un jouet «slime», cela constitue un danger pour la santé:

• la manipulation régulière de jouets de type «slime» par les enfants peut, en raison du contact prolongé avec leur peau, provoquer des allergies ainsi que des irritations des yeux et des muqueuses;

• son ingestion peut provoquer des problèmes digestifs (vomissements, diarrhées) et neurologiques (crampes) ainsi que des effets négatifs sur le foie, le pancréas et les reins;

• à plus longue échéance, le bore peut être à l'origine de troubles de la reproduction en affectant la fertilité et le développement de l'enfant à naître.