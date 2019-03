Et ass eng psychesch Erkrankung iwwert déi vill Mythen kurséieren a wéineg gewosst ass: d’Schizophrenie.

Hiren Ursprong huet d’Bezeechnung am Algriicheschen a kéint mat “zerspaltene Geescht” iwwersat ginn. Mat Biller ewéi deene vun “Dr. Jeckyll & Mr. Hyde” huet d’Krankheet awer näischt ze dinn. Déi Betraffen hunn net wéi et dacks ugeholl multipel Perséinlechkeeten, mä verléieren de Bezuch zur Realitéit: Si wëssen net méi, wat reell ass a wat si sech selwer abilden. De Psychiater Dr. Rauchs erkläert et esou:

“De Patient héiert eventuell Stëmmen, e freet sech: sinn dat meng Stëmmen? Wou halen ech op a wou geet d’Aussewelt un? En huet e ganz onheemlecht Gefill a ganz vill Angscht. E weess net, wat lass ass an dann an enger zweeter Phase probéiert en, sech e Wahn opzebauen, deen him dann eng Erklärung fir seng Wahnstëmmung gëtt“

D’Schizophrenie fält an d’Kategorie vun de Psychosen also de Geeschteskrankheeten. Et ass déi verbreetste Psychose: Laut der OMS ass 1% vun der Gesellschaft ass betraff, zu Lëtzebuerg wieren dat ronn 6.000 Leit. De Jörg Schmit* (*Numm vun der Redaktioun geännert) ass selwer betraff an beschreift seng Psychose esou:

”Wann een dobaussen op der Strooss e Mënsch mat engem Kopfhörer gesäit, denkt en normale Mënsch, dass e Musek lauschtert, geet weider a vergësst en erëm. E Psychotiker denkt: ‘deen ass vun der Mafia, deen ass vum Geheimdéngscht, deen ass hannert mer hier.´ (...) Ech war iwwerzeegt, dass all di Leit, di ronderëm mech sinn, Leit vum Geheimdéngscht sinn an dass se mech iwwerwaachen”

Wat genee wärend enger Psychose am Gehir vun de Betraffene virgeet a wou d’Schizophrenie hierkënnt, ass onkloer. De Psychiater Dr. Paul Rauchs erkläert, dass et aktuell verschidden Theese gëtt. Et huet ee festgestallt, dass bei de Betraffenen am Gehir verschidde Botestoffer ewéi Dopamin ze vill produzéiert ginn an anerer ewéi Serotonin ze wéineg. Firwat dat awer esou ass, ass net gewosst. Et geet een dovun aus, dass d’Schizophrenie am Kär eng biologesch Ursaach huet, een also eng genetesch Predispositioun huet. Dat eleng geet awer net duer, fir dass d’Psychose och ausbrécht. Ausgeléist kann d’Schizophrenie duerch verschidde Facteure ginn, meeschtens a Situatiounen, wou d’Persoun aus hirem Equiliber bruecht gëtt.

Di meescht Schizophrenie brieche bei jonken Erwuessenen tëscht 15 an 30 Joer aus. Déi Betraffen mierken meeschtens selwer net, dass se krank sinn – dacks fält dem Ëmfeld op, dass d’Leit sech veränneren. Esou war et och beim Bouf vum Mady Juchem, dee sech mat 20 Joer vun engem Dag op den aneren zréckgezunn huet. Bis d’Schizophrenie diagnostizéiert gouf, war et e laange Wee, an och duerno. Well d’Medikamenter, déi géint d’Psychose verschriwwe ginn, staark Niewewierkungen hunn, probéiere vill Betraffener se no enger Zäit erofzeschrauwen oder ofzesetzen. Och de Jong vum Mady Juchem ass esou ëmmer erëm an eng nei Psychose gerutscht.

”Allkéiers, wann een no puer Wochen aus der Klinik entlooss gëtt, dann huet een eng Schachtel mat Medikamenter, dat war et. Do feelt einfach de Suivi. Well et ass gewosst, dass d’Leit, déi aus enger Psychose kommen, ganz stress-vulnerabel sinn. Fir zréck op eng Uni, hate mer probéiert, dat ass net gutt ausgaangen, genee esou mam Aarbechtsmarché. Do misst et einfach eng Opfaangstruktur ginn, wou d’Leit verstinn wat ass mat hinne geschitt, firwat se an d’Klinik komm sinn a firwat se déi Medikamenter mussen huelen, déi hinnen net gutt dinn.”

D’Mady Juchem huet mat hirem Liewenspartner Eric Krebs virun 3 Joer d’asbl AFPL gegrënnt, déi sech fir d’Sensibiliséierung ronderëm d’Thema vun der Psychose a speziell vun der Schizophrenie asetzt.

Fir d’nächst Woch hu se a verschiddene Kliniken Viirträg zum Thema organiséiert:

- Méindes, den 18. Mäerz um 18.30 Auer, Konferenz an 2 Deeler am HRS (Hôpitaux Robert Schuman Kirchbierg) :

Dr Christopher LIM COW, Psychiater : « Les Troubles Schizophréniques » Mme Manuela GROGNA, infirmière psychiatrique : « Psychoéducation et Psy-Learning des HRS », am Auditoire

- Dënschdes, den 19. Mäerz um 19 Auer, Konferenz am CHNP (Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique Ettelbréck), Dr Hans-Gerd GUMPRECHT, Psychiater : « Stress und Psychose », grousse Sall am Building BU7, 7e Stack

- Mëttwoch, den 20. Mäerz um 19 Auer, Konferenz am CHEM (Centre Hospitalier Emile Mayrisch Esch-Uelzeg), Dr Patrick GONDOIN, Psychiater : « Schizophrénie - évolutions », Sall vum Conseil d’Administration, bâtiment Buggi, 6e Stack

- Donneschdes, den 21. Mäerz um 18.30 Auer, Konferenz am CHL (Centre Hospitalier de Luxembourg), Dr Laurent LE SAINT, Psychiater : « Schizophrénie et personne âgée », Sall R1B & R1C um rez-de-chaussée.

Méi Informatiounen fannt dir hei: https://www.facebook.com/AFPL-1808497279378488/