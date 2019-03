Bei B2TP dréit et sech ëm eng Baufirma vu Bartreng.

D'Baufirma B2TP LUX vu Bartreng ass Faillite erkläert ginn.

20 Salariéë si betraff. Den OGBL huet sech zënter Enn vum leschte Joer ëm déi Leit bekëmmert, well déi hier Paien a Primmen net, oder nëmmen zum Deel bezuelt kruten.

Faillite de l’entreprise de construction B2TP LUX

L’entreprise de construction B2TP LUX S.A.R.L., dont le siège était situé à Bertrange, a été déclarée en faillite le 7 mars dernier.

L’OGBL accompagnait depuis la fin de l’année 2018 déjà, la situation turbulente que les quelque 20 salariés de l’entreprise traversaient, avec des salaires et primes qui n’étaient déjà plus payés qu’en partie, la plupart du temps en retard, ou bien tout simplement plus versés du tout.

L’entreprise ayant été déclarée en faillite, le syndicat Bâtiment de l’OGBL organise à l’attention des salariés concernés, une réunion le mercredi, 13 mars à 14h30, dans ses locaux à Esch-sur-Alzette (60, boulevard J.F. Kennedy), afin de les informer de leurs droits et pour procéder aux démarches administratives nécessaires (déclarations de créance, etc.).