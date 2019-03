A Ronn 3.800 Betriber mat méi wéi 15 Mataarbechter sinn d'Salariéen opgeruff hir Personaldelegatiounen ze wielen.

Ronn 320.000 Salarié kënnen hir Stëmm ofginn. Déi zwou gréisste Gewerkschaften OGBL an LCGB schécken 5.120 respektiv 3.750 Kandidaten an d'Course.

Parallel gëtt och eng nei Chambre des Salariés gewielt. Bis haut konnten iwwer 500.000 Salariéen a Pensionéierter hir Stëmm via Bréifwal ofginn. Bei dës Walen sinn och Frontalieren zougelooss. Fir déi 60 Mandater hunn sech 264 Kandidaten vun de Gewerkschaften OGBL, LCGB, Aleba, FGFC, Landesverband a Syprolux opgesat. Bei de leschte Sozialwalen am Joer 2013 koum den Onofhängege Gewerkschaftsbond op 38 Sëtz, de Chrëschtleche Gewerkschaftsbond op 15 Mandater an d'Bankegewerkschaft Aleba op 4. De Landesverband war mat 2 Memberen an der Chambre des Salariés vertrueden an de Syprolux mat engem.

Op enger Pressekonferenz Enn Januar hat den Aarbechtsminister Dan Kersch een Abléck ginn, wéi d'Walprozedur an deenen eenzelen Betriber genee ofleeft. Et leeft iwwer eng digitaliséierten Organisatiounsprozess, wat et de Betriber wesentlech méi einfach wäert maachen. All Betrib huet en Accèscode kritt, fir op Myguichet.lu d'Walen z'organiséieren.

Dat erméiglecht och, dass d'Auszielunge vill méi séier ginn an d'Resultater domat och méi séier disponibel sinn.



D'Resultater aus deenen eenzele Betriber ginn am Laf vum Owend public gemaach. Wéi d'Sozialwalen fir d'Chambre des Salariés ausgaange sinn, dierft eréischt an den nächsten Deeg ëmmer méi däitlech ginn. Déi éischt Resultater komme wuel den Owend eraus. An den nächsten Deeg gi mer dann gewuer, wien et aus wéi enge Gruppen an d'CSL gepackt huet.

Dee gréisste Grupp ass dee vum Déngschtleeschtungssecteur mat am ganze 14 Sëtz. Hannendru kommen den Industrie- an de Finanzsecteur mat allkéiers 8 Mandater. De Gesondheets- a Sozialsecteur, d'Bauwiesen, an d'Pensionéierter hunn allkéiers 6 Sëtz, d'Eisen- a Stolindustrie ass mat 5 Leit an der Chambre des Salariés vertrueden, véier Sëtz sinn fir Administratiounen an ëffentlech Entreprisen an déi national Eisebunnsgesellschaft kënnt op 3 Mandater.