E Samschdeg wëll dës Biergerbeweegung mam Numm "Volt Lëtzebuerg" hir Kandidaten zu Schengen presentéieren.

Volt ass eng grenziwwergräifend pro-europäesch Partei. Et gëtt se nach net laang, si ass zejoert gegrënnt ginn als Reaktioun op de Populismus, deen ëmmer méi grouss gëtt, an op de Brexit-Referendum. Et gëtt ee Walprogramm fir all europäesch Länner. D'Beweegung huet schonn e puer Dausend Memberen a ganz Europa. Hiert Zil ass et bei den Europawalen op d'mannst 25 Deputéiert aus 7 EU-Länner an d'Europaparlament ze schécken. Ee vun de Riedner nächste Samschdeg bei hirer Manifestatioun hei am Land ass de fréieren Uni-Rektor Rolf Tarrach.

Volt wëll d'EU reforméieren an zum Beispill dem Europaparlament nei Pouvoire ginn.

PDF: Pressecommuniqué