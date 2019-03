D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet erkläert, dass een am Gaange wier, mat der Kierch ze verhandelen.

De Bistum wëll all Kierch halen an de Schäfferot hätt proposéiert, dass de Loyer an Zukunft fir e klengen "édifice religieux" bei 1.500 Euro d'Joer géif leien. Fir eng grouss Kierch bei 2.000 Euro a fir d'Kathedral, déi och der Stad gehéiert, all Joer 2.500 Joer.

D'Paschtoueschhaiser, déi net méi gebraucht ginn, kéint d'Stad als Sozialwunnenge gebrauchen, esou d'Lydie Polfer.