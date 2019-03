Um Mëttwoch de Moie géint 5.45 Auer gouf zu Bouneweg e Cyclist vun engem Auto ugestouss a blesséiert.

En Automobilist war op der Diddenuewenerstrooss ënnerwee an ass op der Kräizung Richtung rue de Hesperange ofgebéit. Déi Kräizung gëtt mat Luuchte gereegelt. Do krut den Automobilist e Cyclist ze paken, deen eegenen Aussoen no bei Gréng iwwert den Zebrasträife gefuer ass. De Cyclist gouf an d'Spidol bruecht.