Am Dossier Join, fuerdert d’CSV Fraktioun an der Chamber, datt de Chamberpresident Fernand Etgen, d’Affär un de Parquet weiderreecht.

No der Seance vun der zoustänneger Kommissioun de 7. Mäerz, wier d’CSV op verschiddene Punkte skeptesch ginn, an hätt sech d’Fro gestallt, ob alles korrekt bei Join ofgewéckelt gouf. Et geet ëm verschidde Voleten, esou den CSV Deputéierte Laurent Mosar, zum Beispill ëm Leasingsverträg, Paien a Geschäfter, wou net alles transparent wier.

Soubal een Deputéierten an der Chamber mengt, datt eng penal Infraktioun kéint virleien, muss hien dat mellen. De Laurent Mosar ënnersträicht awer, datt hei näischt bewise wier, eleng den Doute géif duergoen, fir de Chamberpresident z’interpelléieren.

An engem Communiqué fuerdert d’Fraktioun vun de Chrëschtlech Sozialen, datt de Procès-Verbal an de Verbatim vun der Wirtschaftskommissioun un d’Justiz weider gereecht gëtt.

PDF: Schreiwes vun der CSV-Fraktioun