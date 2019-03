2 Männer hunn en Dënschdeg géint 19.20 Auer an enger Bensinsstatioun zu Mäertert Alkohol geklaut a mam Auto geflücht, an deem 2 anerer gewaart hunn.

De Fluchtauto mat de 4 Brigangen konnt spéider vun der Police gestoppt ginn an d'Männer goufen op de Policebüro matgeholl. Do huet ee vun hinne nach probéiert zu Fouss ze flüchten, konnt awer no e puer Meter agefaange ginn.

Bei der Perquisitioun vum Auto goufen déi 5 geklaute Fläsche sécher gestallt. Eng Plainte gouf deposéiert.