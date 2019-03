An der Stad an zu Clierf ginn am Laf vum Joer Plaze fräi.

D'Notairen an hir Etüden: Net heefeg an awer vun Zäit zu Zäit wiesselen dës Nimm vu Leit, déi an hirem Kanton eng Renommée hunn an eng Bekanntheet sinn.

Direkt 2 esou interessant Changementer stinn dëst Joer un:

- An der Stad ass et den Notaire Emile Schlesser, dee seng Büroen an der Ënneschtgaass huet, deen op den 1. September a Pensioun geet.

- Eng entspriechend offiziell Demissiounsdemande gouf offiziell am Memorial rezent och vun der Notaire Martine Weinandy vu Clierf publizéiert, wou d'Plaz fir den 1. Juli fräi gëtt.

Bis déi lescht Mäerz-Woch kënne sech interesséiert Persounen offiziell beim Justizministère mellen, fir dës zwee fräi Notaires-Posten z'iwwerhuelen.

D'Zuel vun den Notairen, op d'Kantoner opgedeelt, ass zanter ronn 25 Joer op 36 fir d'ganzt Land limitéiert: Fir de Kanton Stad sinn et der 13, fir Clierf nëmmen ee Posten, dee wéi gesot lo fräi gëtt.

Dem Gesetz no kann den Notaire bis 72 Joer schaffen, ausser hie gëtt virdrun ofgesat oder demissionéiert.