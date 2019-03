Déi kanadesch Doktesch Joanne Liu, international Presidentin vu Médecins Sans Frontières war op Visitt zu Lëtzebuerg.

Si huet sech mat eis getraff, fir iwwert hir Lektiounen an d'Aarbecht um Terrain ze schwätzen. D'Aarbecht vum MSF hätt sech iwwert déi lescht Joren evoluéiert. Zum positiven, ma nei Contraintë wieren och dobäikomm.

AUDIO: MSF-Presidentin Liu/Reportage Tim Morizet

Et war bis ewell en ustrengend 21 Joerhonnert fir Médecin Sans Frontières. Se goufen an d'Luucht gesprengt, zerbombt, ewechgedréckt an zu den Amenter, wou déi éischt Warnunge fir d'Ebola-Epidemie erausgoungen, quasi komplett ignoréiert.

Ma MSF, oder och Doctors Without Borders, bleift dediéiert zu hirer Missioun an dat an enger globaler Landschaft, wou dacks déi al Engagementer net méi esou funktionéieren – et géif ee méi a méi kriminaliséiert ginn.

"Et gouf Campagnen a legal Akte géint d'Mesure vun MSF um Mediterrane Mier. Et wier een am internationalen Mier fir e Sauvetage, ma et géif een awer nach kriminaliséiert ginn.", esou d'Joanne Liu.

Weider géif den Term "Angscht" eng grouss Roll an der Migratiounskris spillen. E wier predominant an zanter den Attacke vum 11. September net méi ewechzedenken. D'Angscht vun der westlecher Societéit wier eng Konstruktioun, déi vu wäit ewech géif kommen, esou d'Presidentin.

En aneren MSF-Succès dëst Joer wier d'Ebola-Bekämpfung an der Demokratescher Republik vum Kongo. Nach ni wieren esou vill Impfungen um Héichpunkt vun enger Epidemie verdeelt ginn. Et hätt ee séier an effikass reagéiert, ma eppes hätt een nach ëmmer net geléiert.

D'Kommunikatioun op lokalem Terrain wier distanzéiert an mat de sougenannten Astronaute-Kostümer géif een déi lokal méi veronsécheren, esou Presidentin.