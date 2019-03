D'Appellsuerteel ass fir den 2. Abrëll.

An enger Affär vu Sequestratioun mat Viol gouf e Mëttwoch schonn op der Cour d'appel an der Stad d'Confirmatioun vun der Strof aus 1. Instanz gefrot: Am November war e Mann dowéinst um Stater Geriicht zu 10 Joer Prisong condamnéiert ginn.

De Mann soll d'Fra am Juni virzejoert an der Stad géint hire Wëlle festgehalen a vergewaltegt hunn: Hien hat dat bestridden, an och d'Fra hat am 1. Prozess ausgesot, dass si gelu gehat hätt, nawell war déi Prisongsstrof gesprach ginn.

