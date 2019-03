Zu Sandweiler an der Rue de Contern war e Mëttwoch am spéiden Nomëtteg den Daach vun engem Eefamilljenhaus a Brand geroden.

Wéi d'Pompjeeë géint 16.30 Auer op der Plaz ukoumen, stoung schonn ee groussen Deel vum Daach a Flamen.

Am Asaz waren d'Corpsen vu Sandweiler, Hesper, Mutfert a Réiser.

Wéi et um Donneschdeg de Moien an engem Communiqué vun de Pompjeeë vun Hesper heescht, waren d'Läschaarbechten alles anescht wéi einfach. D'Flamen hate sech nämlech am falsche Plafong ausgebreet, dobäi koumen déi schlecht Wiederkonditiounen.

Den Asaz huet bis e Mëttwoch den Owend 21.30 Auer gedauert. D'Pompjeeë vun Nidderaanwen sinn d'Nuecht iwwer op der Plaz bliwwen, fir ze verhënneren, dass d'Feier nach eemol géif ausbriechen.

Wéi den 112 mellt, wier eng Persoun blesséiert ginn. Et gouf eng Enquête opgemaach, fir d'Brandursaach ze klären.