An der Chamber gouf et en Donneschdeg en Aktualitéitsstonn zum Stage vum Léierpersonal am Fondamental. Do wier ee sech am Fong eens, sou de Minister ...

Firwat diskutéiere mir hei iwwerhaapt nach iwwer Bildungspolitik, well do mécht de Minister souwisou wat hie wëllt? Dat huet en Donneschdeg de Mëtteg d'CSV-Deputéiert Martine Hansen an der Chamber gefrot. Um Ordre du jour stoung eng Aktualitéitsstonn zum Stage vum Léierpersonal am Fondamental. Allerdéngs hat den Edukatiounsminister Claude Meisch en Donneschdeg de Moie schonn e verännerte Gesetzesprojet virgeluecht. Et wier net akzeptabel, dass d'Regierung sech zwee Méint Zäit géif loosse fir Aktualitéitsstonnen an der Chamber ze maachen oder an eng Chamberkommissioun ze goen, wann dës dat fuerdert – doriwwer ware sech zumindest d'Oppositiounsparteien eens. Eng Kritik, déi de Minister net gëlle léisst ... Nodeems hien an de leschte Woche mat de Gewerkschaften aus dem Secteur geschwat hätt, kéint hien elo besser op méiglech Froe vun den Deputéierte äntweren. Iwwerdeems huet de Minister och festgestallt, dass een sech am Fong jo och eens wier - datt de Stage sollt reforméiert ginn an datt déi jonk Enseignanten eng Beruffsaféierung sollte kréien. AUDIO: De Claude Meisch iwwer de Stage am Fondamental Konkret huet de Minister a sengem Projet festgehalen, dass all Stagiaire 30 Stonne Cours iwwert den Droit muss maachen. Derbäi kommen 30 Stonne Formation continue. D'Offer u Coursë soll weider ausgebaut ginn. Eng Inspektiounsstonn an de Portfolio bleiwe bestoen, ma ginn net méi bewäert. Links PDF: Schreiwes vum SNE/CGFP mam Titel: Endlich... kommt es zu der geforderten grundlegenden Reform des "Stage" !!!

AUDIO: De Claude Meisch iwwer de Stage am Fondamental