Ma och Innovatioun a Kreativitéit ginn op den eenzele Stänn an de Foireshalen um Kierchbierg groussgeschriwwen.

D'Fabienne Zwally war den Donneschdeg de Mëtteg scho fir eis op d'Springbreak op d'Sich no Nouveautéiten. A fonnt huet et nieft VR-Technologie och en neiaartege Mini-Scooter an eng nohalteg Aart a Weis, fir Geméis unzeplanzen.