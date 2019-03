D'Gemeng Esch ass den Ament an der Prozedur fir den neie Bebauungsplang, deen den aktuelle PAG ersetze soll.

Wéi soll Esch an Zukunft wuessen? Den neie Bebauungsplang ass an der Prozedur. Um Donneschdegowend war eng Biergerversammlung an der Gemeng zu Esch.