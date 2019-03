Accident um Freidegmoie kuerz no 2 Auer op der Tréierer Autobunn tëscht dem Irgäertchen an dem Tunnel Houwald. Ee Camion an en Auto krute sech ze paken.

An der Nuecht op e Freideg goufen am Tunnel Cents an am Tunnel Houwald Botz- a Maintenanceaarbechten duerchgefouert. Wéi de CGDIS a sengem Bulletin schreift, wier de Camion am contre-sens ënnerwee gewiescht. Eng Persoun gouf blesséiert ginn. Soss Detailer ginn et nach keng.



Tëscht Waasserbëlleg a Mompech hat sech en Donneschdeg den Owend géint 19 Auer en Auto iwwerschloen, nodeems e mat engem anere Gefier kollidéiert war. Eng Persoun gouf verwonnt.

Zwee Blesséierter gouf et an engem Accident kuerz viru 18 Auer tëscht Iechternach an der Weilerbaach. Zwee Ween waren hei net laanschtenee komm an op der A13 tëscht Schengen a Munneref ware kuerz no 17.30 Auer och zwee Autoen anenee gerannt. Hei gouf eng Persoun blesséiert.