All d'Passagéier goufen an der Hënt vun en Donneschdeg op e Freideg am Kölner Fluchhafen en charge geholl.

Technesch Problemer goufen et an der Nuecht op e Freideg un engem Fliger vun der Luxair. Den Charter-Vol sollt vu Köln op Las Palmas fléien, mee huet den Depart net geholl, wëll et technesch Problemer un der Boeing 737 goufen. De Pilot huet doropshin decidéiert d'Startprozedur ofzebriechen an zréck op d'Parkpositioun ze fueren. All d'Passagéier goufen am Kölner Fluchhafen en charge geholl. D'Luxair huet en anere Fliger op Köln bruecht, sou datt den Charter-Vol mat engem Retard vu 6 Stonnen am spéide Freideg de Moie konnt op Gran Canaria fléien.