Bei engem Policeasaz de 14. Mäerz goufen e Rucksak an eng Posch an der rue Thomas Edisson zu Stroossen fonnt, dëst verstoppt an enger Heck.

Zwou onbekannte männlech Persoune goufe gesinn, wéi si déi Poschen dohi geluecht hunn. Bei de Saachen, déi dra fonnt goufen, handelt et sech warscheinlech em geklauten Objeten. Wann een hei op der Foto Saachen erkennt, déi him geklaut goufen, soll ee sech bei der Police zu Capellen um Telefon 24430-1000 mellen.