Eppes méi wéi 100 Fraendokteren exerzéieren hei am Land hir Professioun. Ma de Beruff léisst ëmmer méi un Attraktivitéit no.

Dat seet ee vun de Medeziner, den Dr. Marc Stieber. Ënnert anerem wier dat op d’Assurancen zeréckzeféieren an och soss géifen d’Fraendokteren net genuch vu politescher Säit ënnerstëtzt ginn. Do virop, wann et ëm d’Garde sur place an de Spideeler geet.

AUDIO: Gynekologen Doleancen - Reportage Nadine Gautier

Am neie Spidolsplang ass nämlech virgesinn, datt an de Spideeler, déi iwwer 1.500 Accouchementer am Joer zielen, eng Garde sur Place 24 Stonnen op 24 virgesi muss sinn. Eng Maternité, wéi déi zu Esch, déi dës Limitt net erreecht, muss dës Konditioun net erfëllen, mee kann einfach eng Garde halen, wou d’Dokteren net an de Gebailechkeete musse bleiwen. Et hätt een d’Garde sur place guer net bräichten an d’Gesetz ze schreiwen, mengt den aktuelle President vun der Société luxembourgeoise de gynécologie et d’obstétrique, de Robert Lemmer. Et hätt een all déi Jore keng Problemer mat der normaler Garde gehat.

Datt bei der Garde sur place net alles duerchduecht gouf, gesäit och den Dokter Marc Stieber esou. Am Gesetz wier nämlech de Budget fir déi Permanence vu Fraendokteren, Pediateren an Anästhesisten, vergiess ginn.

“Do war keng Remuneratioun virgesinn am Gesetz. Déi ass no 6 Méint no mühsmane Verhandlungen iwwerhaapt elaboréiert ginn. An déi ass gelaf bis Enn 2018. An aktuelle maache mir zanter dräi Méint nees dat selwecht ouni Bezuelung”.

Hannendru géife sech nach ganz aner Froe stellen. Zum Beispill ob den Dokter den Dag no der Garde sur Place fräi kritt. Wéi do d’Käschte gedeckt ginn, well d’Cabinete jo normal musse weiderlafen. Déi perséinlech Clientèle Consultatiounen huet.

Donieft gesäit de Fraendokter Marc Stieber awer nach ganz aner Problemer fir d’Professioun. Zum Beispill wat d’Assurancen ugeet. Ouni sech z’assuréieren, duerf de Gynecologue guer net exerzéieren.

“Dat ass, datt der an der Urgence, wou der Leit, oder d’Patienten net esou gutt kennt, wéi är eege Patienten, déi der eng ganz Schwangerschaft suivéiert hutt, natierlech aner Risken engendréiert, och do ass keng Ofdeckung vun der Responsabilité professionelle duerch d’Spidol oder duerch de Ministère virgesinn. Mir assuréieren dat jidder’een duerch eis perséinlech Assurance Responsabilité professionelle”.

Zanter engem Joer géifen déi grouss international Assurancëgesellschaften awer de Gynekologen d’Assurance vun der Responsabilité professionelle opkënnegen. D’Firme géifen een ze grousse Risikofacteur gesinn.

"Am medico-legale Beräich, dat heescht, wann eng Kéier iergendeen Accident wärend enger Gebuert wier oder Sequelle wieren, déi dat en cause stellen, datt do d’Schuedenszommen ze héich ginn, a si dat net méi wëlle couvréieren."

D’Lëtzebuerger Assurancëgesellschafte géifen awer weider assuréieren. Allerdéngs kéint dat och een Nodeel fir d’Fraendoktere ginn.

"Éischtens ginn d’Montante konsequent erop, an ech mengen och wann ëmmer méi Assureuren sech zeréck zéien, a wéineg Assureure bleiwen déi de Risk iwwerhaapt wëllen assuréieren, ass et evident datt d’Käschten do zouhuelen, an et ass och ëmmer fir Kollegen, déi hir Aktivitéit eréischt ufänken oder Kollegen, déi aus hirem Alter eraus manner Gebuertshëllef maachen, et iergendwann guer net méi attraktiv ass, wann effektiv dat wat se duerch hir Aktivitéit an der Gebuertshëllef verdéngen, mol net duergeet fir hir Assurancen da nach ze couvréieren."

Iwwregens am neiste Rapport iwwert d’Gebuerten hei zu Lëtzebuerg, deen d’Joren 2014 bis 2016 couvréiert, gouf et eng Baisse bei de Gebuerten. Vun 6.851 Accouchementer 2014 ass d’Zuel op 6.702 2016 erofgaangen.

Méi iwwert d’Revendicatioune vun de Gynekologen héiert dir e Méindeg um kuerz no 8 Auer. Dann ass den neien designéierte President vun der Société luxembourgeoise de gynécologie et d’obstétrique Pit Duschinger eisen Invité vun der Redaktioun.