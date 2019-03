Am Kader vum Lux-Film-Fest gouf den Dokumentär "Zero Impunity" gewisen. De Film steet fir Null-Toleranz vu sexueller Gewalt a Krichsgebidder.

Um Freideg gouf iwwert de Projet geschwat, wéi politeschen Aktivismus sech Gehéier verschaffe kann am Medien-Iwwerfloss.

Zero Impunity gëtt den Affer vun sexuelle Krichsverbriechen op der ganzer Welt, ob a Syrien, der Ukrain, den USA oder um afrikanesche Kontinent eng Stëmm. Zero Impunity baséiert op 6 exklusiv investigativ Reportagen, déi vu méi wéi 15 Medien an 10 Länner publizéiert goufen, dorënner och de franséischen Aktualitéitsite Mediapart, deen op Investigatiounen spezialiséiert ass, an dee vum Edwy Plenel, dem fréiere Chefredakter vum Monde gegrënnt gouf. Et wär e formidabele Projet vun engem Kollektiv vun onofhängegen Journalistinnen vu Youpress, mat Cinéasten, Artisten, Lanceurs d'alerte an Aktivisten.

A Kollaboratioun mat change.org goufen all Enquêtë erweidert duerch Petitiounen, an de Méiglechkeet digital Protester, déi kënnen op grouss Gebaier an ëffentlech Plazen projezéiert ginn. Zero Impunity ass deemno méi wéi en transmedia-Projet. Et ass en Mouvement ginn, fir Pressioun op déi politesch, geriichtlech, militäresch a Medie-Responsabel ze maachen, fir der Impunitéit, d.h. der Strof-Fräiheet bei sexuelle Krichsverbriechen en Enn ze setzen.