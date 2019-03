Chemesch Alternativen zum Glyphosat sollen awer keng propagéiert ginn, esou d'Ministeren Dieschbourg a Schneider op eng Fro vum Martine Hansen.

D'CSV-Deputéiert Martine Hansen beschäftegt sech an enger parlamentarescher Fro mam Planzeschutzmëttel Glyphosat.

Am Regierungsprogramm ass jo festgehale ginn, dëse Produit bis den 31. Dezember 2020 ze verbidden an dofir wëll d'Martine Hansen virop vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg a vum Landwirtschaftsminister Romain Schneider wëssen, wou een da mat der Exit-Strategie drun ass, déi mat all de betraffenen Acteuren um Terrain soll definéiert ginn.

D'Ministere präziséieren an hirer gemeinsamer Äntwert, datt déi Exit-Strategie vun zwee PEI-Projete begleet gëtt. PEI steet hei fir Partenariat européen d'innvovation. Dat si Projeten, déi vum Landwirtschaftsministère finanzéiert ginn a vun der Landwirtschaftskammer an dem LIST ëmgesat ginn. De LIST, dat ass de Luxembourg Institute for science and Technology.

Deen éischte Projet hätt als grousst Zil, Alternativen zum Glyphosat z'identifizéieren an z'entwéckelen. Am zweete Projet géing op Pilotbetriber getest ginn, wéi eng Methoden den Asaz vun Herbiziden am Allgemenge reduzéiere kënnen.

D'Ministere schreiwen, datt de Glyphosat am Wäibau just ënnert dem Stack op enger schmueler Sträif agesat gëtt an datt vill Betriber hiert Onkraut an Tëschenzäit mechanesch reguléieren a guer keng Herbizide méi benotzen.

D'CSV-Deputéiert Martine Hansen wëll dann och nach wëssen, wéi eng Alternativen de Ministère zum Glyphosat propagéiere wëll. An der Äntwert ginn do d'Fruuchtfolleg genannt an och hei déi mechanesch Onkrautbekämpfung.

Chemesch Alternativen zum Glyphosat géifen net propagéiert. D'Ministere präziséieren och nach, datt hinne keng chemesch Alternative bekannt sinn, déi de Glyphosat 1:1 géifen ersetzen.

Alternativen, wéi zum Beispill Maschinne fir d'thermesch oder mechanesch Onkrautbekämpfung, wieren elo schonn um Marché ze kréien.