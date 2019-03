E Freideg de Mëtteg um 15.45 Auer koum et am Mëllerdall an der Rue de l'Ernz noir zu engem Accident.

Hei ass een Automobilist vun der Strooss ofkomm, huet ee Verdeelerkëscht an eng Stroosseluucht mat ewechgerappt, ier en dunn an enger Wiss un d'Stoe komm ass. Op der Plaz waren eng Ambulanz aus der Fiels an d'Pompjeeë vu Waldbëlleg, wei och d'Police vun Iechternach.