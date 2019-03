Wéi d'Police mellt, hate géint 1.30 Auer an der Nuecht op e Samschdeg e puer Leit sech am Garer Quartier an d'Hoer kritt.

Ee vun de bedeelegte Persounen hat no der Ausernanersetzung Stéch- a Schnëttverletzungen an huet missen an d'Spidol. Fir déi genee Ëmstänn vum Sträit ze klären, sicht d'Police no Zeien. Sämtlech Informatioune si fir d'Police Lëtzebuerg-Gare um 24429-500.