Am Kader vun den Innovation Days kritt een dëse Weekend am CHL an der Stad en Abléck an déi verschidde Spidolsberuffer.

Nieft Visites guidéen a Konferenzen an Informatiounsstänn zu ënnert anerem dem Thema Innovatioun an der Medezin ginn tëscht Moies 10 an owes 17 Auer och interaktiv Atelieren fir Grouss a Kleng ugebueden. Méi derzou um Sonndeg den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg. Links FOTOGALERIE vum Lynn Cruchten