Den 10. Mäerz hat um 1 Auer an der Nuecht e Schapp vum "Kalendula Garten" zu Altwis gebrannt. D'Police sicht elo no Zeien.

Wéi et am Police-Bulletin heescht, kéint Brandstëftung éischten Ermëttlungen no net ausgeschloss ginn.

Persounen, déi eppes Verdächteges gesinn hunn, solle sech bei der Police vu Réimech um 24477-1000 mellen.