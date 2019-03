Bei enger Ausernanersetzung an der Nuescht op en Sonnden zu Miersch an der Rue d'Arlon gouf eng Persoun duerch Messerstéch blesséiert.

D'Affer koum direkt an d'Urgence an gouf noutoperéiert. Déi Bedeelegt sinn dorops geflücht. 2 vun hinne goufe scho vun der Police gestallt. E Mattäter gouf doheem fonnt. Den Haapttäter huet sech en Sonndeg am Nomëtten an engem Stater Police-Büro gestallt.

Op Demande vum Parquet koume béid Täter an den Prisong a koummen virun den Untersuchungsriichter.