Vum Sonndeg den Owend mellt d'Police 2 alkoholiséiert Chaufferen an 1 versichten Abroch am Rollengergronn.

An de fréien Owesstonne gouf der Police e versichten Abroch an der Rue du Kiem gemellt. Kuerz dorop gouf den Abriecher gestallt. En hätt probéiert, an nach en 2. Haus anzebriechen. De Mann koum e Méindeg virun den Untersuchungsriichter.

Weider goufen an der Nuecht op e Méinden 2 Permisen agezunn. Géint 7.30 Auer ass der Police eng Camionnette op der N6 um Wandhaff opgefall, déi Slalom gefuer ass. De belsche Chauffer stoung ënner Afloss vun Alkohol an ass ouni gëltege Führerschäi gefuer.

Kuerz virun Hallefnuecht gouf d'Police dann zu Schëffleng an der Escher Strooss bei enger rouder Luucht vu lénks iwwerholl. No enger kuerzer Poursuite huet sech erausgestallt, datt de Chauffeur ze vill gedronk hat. En Drogentest war och positiv. Et koum zu enger Plainte an de Permis ass och fort.