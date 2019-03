Saint-Paul, d'Editiounshaus vum Lëtzebuerger Wort a vum Télécran, huet en neie President.

De François Pauly (fréier BIL, aktuell La Luxembourgeoise) iwwerhëlt déi Presidence am Verwaltungsrot, déi de Luc Frieden zënter 3 Joer hat.

De Luc Frieden hält jo an de Gaasperecher Wisen op, nodeems hie Member an der Assemblée plénière bei der Chambre de Commerce ginn ass.

De fréieren CSV-Politiker ass am Gespréich, d'Presidence bei der Chambre de commerce an der Successioun vum Michel Wurth ze iwwerhuelen.

Schreiwes vu Saint-Paul Luxembourg s.a.

Communiqué de presse

A la suite de sa désignation par arrêté ministériel du 1er mars 2019 comme membre effectif de l’assemblée plénière de la Chambre de Commerce, Luc Frieden a démissionné aujourd’hui comme Président du conseil d’administration de Saint-Paul Luxembourg s.a., fonction qu’il exerça depuis début 2016. Cette démission prendra effet à l’assemblée générale du groupe Saint-Paul le 27 mars 2019.

« Ce fut un grand plaisir de diriger ce groupe de médias » a déclaré Luc Frieden lors du conseil d’administration en date de ce jour. « Notre produit phare, le Luxemburger Wort est resté avec près de 160 000 lecteurs de loin le premier quotidien du pays, et nous avons pu lancer le premier journal luxembourgeois online en langue anglaise, Luxembourg Times. Fort d’une équipe motivée et compétente, la situation financière de la société est saine, malgré un environnement en pleine mutation à cause de la digitalisation », a encore noté Luc Frieden.

Le conseil d’administration a nommé comme nouveau Président du conseil, François Pauly, Président de la Compagnie Financière La Luxembourgeoise, actuellement déjà administrateur de Saint-Paul Luxembourg s.a.

Luxembourg, le 18 mars 2019