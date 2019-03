Dat sinn d'Strofen, déi de Méindeg de Moien um Stater Geriicht géint 3 jonk Männer gesprach goufen.

Si hate sech virun zwou Wochen ënnert anerem wéinst Fueren ouni Führerschäi mat engem net-erlaabte Moto, ze séierem Fueren a Fueren ënner Alkoholafloss ze veräntweren.

En 1. Mann war fir eng Policepatrull am September op der Escher Strooss an der Stad a Richtung Escher Autobunn ze séier ënnerwee. D'Beamte waren him nogefuer, fir d'éischt mat 140/150, nom Tunnel zu Märel du mat 190, ouni dem schëtzege Chauffeur nozekommen. Deen hat op der Héicht vun der Sortie Leideleng du méi lues gemaach a war stoebliwwen. Um Büro haten d'Polizisten 1,42 Promill beim Mann festgestallt. De Vertrieder vum Parquet hat eng ugemoosse Geldstrof, e Fuerverbuet vun 20 Méint an d'Confiscatioun vum Auto gefrot. E Méindeg koumen 1.000 Euro Geldstrof, e Fuerverbuet vun 18 Méint, mat Ausnam vum Wee fir op d'Schaff, an d'Confiscatioun vum Auto eraus.

Den zweete Mann war am Oktober zu Rodange mat engem Cross-Moto ënnerwee, ouni Placken, ouni Assurance, ouni Führerschäin - hien hat nach ni een. Trotz Fuerverbuet an ënner Afloss vu Cannabis. Hien hat sengerzäit an der Lonkescher Strooss Gas ginn, well "d'Kollege laanschtkomm sinn", domat war eng Policepatrull gemengt. Déi war him mat 140 um Tacho nogefuer, de Mann war doropshin duerch Rout gefuer, obwuel eng Fra um Zebrasträif war. Déi hat der Police gesot, wou hien higefuer wär. D'Beamten haten de Moto an enger Cité um Buedem leie gesinn, mam Mann donieft. Dee war duerch eng Heck duerchgefuer an an e Potto gerannt. Fir deen Ugekloten hat de Vertrieder vum Parquet 6 Méint Prisong, eng ugemoosse Geldstrof, e Fuerverbuet vun am Ganze 54 Méint an d'Confiscatioun vum Cross-Moto verlaangt. D'Uerteel e Méindeg ware 6 Méint Prisong mat Sursis, 800 Euro Geldstrof, 54 Méint Fuerverbuet an d'Confiscatioun vum Moto.

Deen 3. Mann dann hat am November op der Rouder Bréck an der Stad en Accident gebaut, wéi hien enger Automobilistin hannendrop gerannt war. En 1. Alkoholtest hat nach 3,68, den zweeten um Büro awer "nëmmen nach" 2,5 Promill erginn. Nodeems déi zwee aus hire Gefierer geklomme waren, hätt de Mann gelaacht, der Fra d'Telefonsnummer vun der Police net wëlle ginn an hir och net wëlle soen, wou si genee wär. An dësem Fall hat de Vertrieder vum Parquet eng ugemoosse Geldstrof an e Fuerverbuet vun am Ganze 40 Méint gefuerdert. E Méindeg gouf hien zu 800 Euro Geldstrof, engem Fuerverbuet vun 18 Méint, mat Ausnam vum Wee fir op d'Aarbecht, an zu engem Fuerverbuet vun 22 Méint mat Sursis condamnéiert.