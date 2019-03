D'Ëmweltministesch begréisst, datt déi Jonk d'Urgence am Klimaschutz gesinn, a si encouragéiert se, weider fir hir Iwwerzeegungen anzestoen.

Dausende Schüler protestéieren an de Stroosse vun der Stad géint de Klimawandel. Wéi geet et virun? Wëllen d'Schüler weider maachen? Kréie se och an Zukunft op engem Schouldag fräi an den néidegen Encadrement gestallt? Wéi gedenkt d'Politik konkret, den Doléancen eng Suite ze ginn? Froen, op déi et um Méindeg nom grousse Protestdag nach net vill Äntwerte gouf.

D'Organisateure loosse wëssen, datt si nach net decidéiert hunn, wéi vun hirer Säit aus weiderverfuer gëtt, ob et dat elo war oder ob weider Freides-Aktiounen nokommen.

Och den Educatiounsminister wëll ofwaarden, ob d'Schüler mat weideren Ufroe bei hie kommen, dann eréischt wëll de Claude Meisch tranchéieren, ob a wéi een de Manifestanten och an Zukunft op engem Schouldag wäert entgéint kommen.

Eng konkret Reaktioun op d'Evenementer vun e Freideg ass déi, datt déi Jonk aktiv solle mat agebonne ginn. Dat seet d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. D'Protester si fir d'Ministesch de Beweis, datt d'Gesellschaft prett wier, fir mat op alternativ Weeër ze goen.

"D'Schüler hu Recht, wann et drëm geet, datt Urgence ass, Urgence ze handelen." Esou seet et d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

Op d'Fro, ob d'Protester och als eng Kritik un der aktueller Regierung ze gesinn sinn, äntwert d'Ministesch, datt een et esou sollt kucken, datt d'Schüler d'Politiker wéilten ënnerstëtzen - "an eis an deem Sënn och zwéngen ze handelen."

Mir stéingen am Ufank vun engem Paradigmewiessel an et wier kloer, datt trotz ambitiéise Klimapläng nach eng Schëpp misst drop geluecht gi beim Klimaschutz, esou d'Ministesch. Beim Ausschaffe vum neie Klima-Plang bis Enn dës Joers sollen déi Jonk dann och mat agebonne ginn: "An dofir wäerte mir si och an eis Workshoppen invitéieren." Am leschte Regierungsrot wier dann och decidéiert ginn, an d'Schoulen ze goen, fir d'Stëmme vun deene Jonken ze héieren.

Ob am Kader vun deem Plang och radikal Mesurë wäerten diskutéiert ginn, déi wéidinn oder déi fir Diskussioune wäerte suergen, do wëll d'Carole Dieschbourg sech am Abléck net festleeën, genee sou wéineg bei der Fro, wéi dann de politesche Support fir d'Beweegung an Zukunft soll ausgesinn, sollten nach weider Manifestatiounen op engem Freideg geplangt sinn:

"Ech kann Iech just soen, datt ech et wichteg fannen, datt jonk Leit op d'Strooss ginn a fir hir Meenungen astinn." Wéi si dat géife maachen, dat misst een da kucken, ma et wier net un der Politik, deene Jonken dat virzeschreiwen. Trotzdeem wëll d'Ministesch si encouragéieren, sech weider fir hir Iddien a fir Iwwerzeegungen anzesetzen.

De Kritiker vun de Freides-Demonstratioune gëtt d'Ministesch dëse Message mat op de Wee: Wien d'Urgence an der Klimapolitik net géif gesinn, dee wéisst net, wat den IPCC-Report wier an deen hätt d'Klimapolitik déi lescht Joren net verfollegt. An dofir: "Ech gesinn et wierklech positiv, datt jonk Leit sech fir Klimaschutz asetzen."

... an et wier op alle Fall formidabel, datt d'Schwedin Greta Thunberg déi dote Mobiliséierung fäerdegbruecht hätt.

