Steierbaisse fir Celibatairen, Vignette fir d'Stad, Protektioun vu Flora a Fauna, aner Sanktioune bei Vitess sinn ë.a. d'Theme vun den neie Petitiounen.

Ee vun de Petitionäre fuerdert eng Baisse vun de Steiere fir Celibatairen.

An enger anerer Petitioun gëtt d'Iddi vun enger Vignette fir d'Stad Lëtzebuerg opgeworf, fir esou den Trafic am Stadzentrum zu de Spëtzenzäiten ze reduzéieren. Donieft sollte baussent der Stad Parkingen opgeriicht a mam ëffentlechen Transport verbonne ginn, sou nach de Petitionär.

Zanter dësem Dënschdeg kann och eng Petitioun ënnerschriwwe ginn, déi ee Liewensmëttelgesetz fuerdert, dat grouss Supermarchéen dozou verflicht Wueren, déi net verkaf goufen, awer nach kënne giess ginn, net méi sollen ewech geworf mä u karitative Organisatiounen verdeelt ginn. E puer Stonne virun der Fermeture, sollten an de Supermarchéen och Wueren, wéi zum Beispill Geméis, Uebst, Bakwueren an och Liewensmëttel, déi geschwënn oflafen, zu engem reduzéierte Präis verkaf ginn.



D'Protektioun vun der Flora a Fauna steet am Mëttelpunkt vun der Petitioun 1229. D'Populatioun misst korrekt driwwer informéiert ginn, wann Beem ëmgehaen oder Parken ewech kommen, fir zoubetonéiert ze ginn, sou de Petitionär a senger Argumentatioun.

Aktuell ass et esou, dass d'Staatsbeamten ee Kont bei der Post mussen hunn, fir hire Salaire kënnen iwwerwisen ze kréien. Dat misst sech änneren, fuerdert ee weidere Petitionär. Déi betraffe Leit missten de Choix hunn, op wéi ee Kont, dass si hir Pai wëllen iwwerwise kréien, egal bei wéi enger Bank hei am Grand-Duché.

D'Bestrofe vum net-Respekt vun de Vitesslimitatiounen, ass Sujet vun enger weiderer Petitioun, déi vun haut un um Site vun der Chamber online ass. Et ass d'Fuerderung, dass d'Sanktioune anescht berechent ginn.

An der Zéissenger Strooss soll an Zukunft eng 30er Zone gëllen. Den Initiateur vun dëser Petitioun weist drop hin, dass et sech ëm eng Zone Residentielle handelt, wou vill Kanner op der Strooss spillen. Dacks géifen sech d'Chauffeuren net un d'Vitesslimitatioun vun de 50 Kilometer an der Stonn halen.

En anere Petitionär fuerdert, dass den aktuellen Tarif-System am ëffentlechen Transport sollt bäibehale ginn, ënnert dem Motto "Qualitéit" amplaz "Gratuitéit".

Eng lescht Petitioun verlaangt, dass Erwuessener sech net méi dierften an den Dusche vun ëffentleche Schwämme plakeg géintiwwer Kanner weisen.



Ënnert anerem dës Petitioune kënne wéi gesot vun dësem Dënschdeg un um Internetsite vun der Chamber online ënnerschriwwe ginn. Wann de Seuil vu 4.500 Signaturen erreecht ass, gëtt déi betraffe Petitioun am Kader vun engem ëffentlechen Debat an der Chamber diskutéiert.