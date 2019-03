Den Aarbechtsminister Dan Kersch confirméiert, datt den neie Feierdag vum 9. Mee an den zousätzleche legale Congésdag schonn dëst Joer spillen.

D'Sëtzung vun der zoustänneger Chamberkommissioun huet um Dënschdeg de Moie grad emol 10 Minutte gedauert, kontrovers Diskussioune bloufen aus, de Staatsrot hat a sengem Avis jo och keng gréisser Bedenke geäussert.

Agendaméisseg geet et elo ganz séier: en Donneschdeg gëtt de Rapport ugeholl an de Projet kéint schonn déi aner Woch an der Plenière ugeholl ginn.

Eng Fro déi sech awer weiderhi stellt, ass déi vun der Formulatioun an de Kollektivverträg.

Wa Rieds ass vum "congé légal plus esou an esou vill Deeg", da kréien d'Leit den neie Congésdag bäi.

Wann awer explizit "25 Deeg plus esou an esou vill Deeg" néier geschriwwe goufen, da gëtt et méi schwiereg.