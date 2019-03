Mat 1.700 Aarbechtsstonnen pro Joer leien mer an der europäescher Moyenne, awer liicht iwwert där vun onsen Noperen.

Dat confirméiert eng rezent Statec-Etüd.

A Frankräich an an der Belsch gëtt am mannste laang geschafft, a Rumänien an a Groussbritannien sinn et déi meeschten Aarbechtsstonnen.

PDF: Statec-Etüd iwwert d'Schaffstonnen