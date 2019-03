Mat enger presuméiert ellener Familljegeschicht gëtt sech zanter dem Dënschdeg Moien um Stater Geriicht beschäftegt:

En 62 Joer ale Mann ass nämlech ugeklot wéinst ë.a. enger Rei Vergewaltegunge vun 3 vu senge Kanner, tëscht August 2006 an Abrëll 2012; zu de Virfäll wär et zu Déifferdeng, Iwwersiren an op de Philippinne komm. De Mann hätt dofir ë.a. op Menacen a Gewalt zréckgegraff, wouropshin d'Duechteren am Mee 2012 solle probéiert hunn, fir de Papp ëmbréngen ze loossen!



Deen huet gemengt, d'Beschëllegunge wäre Ligen.



Hien hätt näischt falsch gemaach, sou den Ugekloten, an zur Relatioun mat engem vun de Meedercher wär et am géigesäitegen Averständnis komm.



Den zoustännegen Enquêteur vun der Police Judiciaire huet erkläert, am Oktober 2012 mat der Affär befaasst ginn ze sinn, nodeems déi Duechter Plainte gemaach hat. Si wär iwwer Jore vum Papp sexuell mëssbraucht ginn; zum 1. Viol wär et am August 2006 komm. D'Meedchen, dat zweemol schwanger war, ma ofgedriwwen hat, hätt och eng Kéier probéiert, sech d'Liewen ze huelen; et hätt och de Verdacht gehat, de Papp géif sech nach un den zwou aneren Duechtere vergräifen, wat eng dovun ugedeit hat.

D'Mamm hätt och Bescheed gewosst vun där Relatioun mam Meedchen. No enger Perquisitioun, am Oktober 2012, bei de Leit doheem hätt de Mann um Büro alles bestridden; hien hätt ni eng intim Relatioun mat senge Kanner gehat, woubäi déi zwee aner Meedercher och vu Violle geschwat haten, déi 2008, respektiv 2011 ugefaangen hätten, an déi aner Duechter en Averständnis ofgestridden hat.

Et wär och deemools net dovu Rieds gewiescht, dass op hie geschoss gi wär; d'Meedercher, déi glafwierdeg gewiescht wären, hätten de Versuch, fir de Papp ëmzebréngen, am Ufank als pur Fantasie bezeechent, um Enn awer zouginn.



E Psychiater sot aus, de Mann hätt him géintiwwer deklaréiert, dass en zanter 2006 eng sexuell Bezéiung mat deem enge Meedchen hat; hie wär awer vun him verfouert an erpresst ginn. Op de Philippinnen wär d'Bezéiung weidergaangen, bis 2012, ier et zur Plainte vun der Duechter koum. Zu den zwee anere Meedercher hätt hie kee sexuelle Kontakt gehat. De Mann, deen net pedophil ass, wär strofrechtlech responsabel.



Dëse Prozess ass op 4 Deeg ugesat.